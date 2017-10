Ex-coach W-Beveren blijft na enkele maanden nog steeds op zoek naar nieuwe job: "Ik zal wat geduld moeten oefenen"

Kort na de aanstelling van Philippe Clement maakte W-Beveren bekend dat de samenwerking met Wilmssen stopte. De oefenmeester die in het verleden ook de beloften van Club Brugge coachte, solliciteerde de jongste maanden intensief.

"De onderhandelingen om assistent te worden van Paul Put bij USM Alger in Algerije waren zeer concreet. Ik ben uiteindelijk ook de club gaan bezoeken, maar besloot in onderling overleg met de familie de stap niet te wagen", vertelt Wilmssen bij Voetbalkrant.com.

Geduld oefenen

De vrije trainer kijkt de kat even uit de boom in afwachting van verschuivingen in 1A en 1B. "Ik stelde me kandidaat bij STVV, maar al snel werd duidelijk dat de club met Jonas De Roeck in zee ging. Ik zal even geduld moeten oefenen, want we zijn nog vroeg in het seizoen."

"In 1A zou een job naast een ervaren coach met een moderne werking en wederzijds respect mij interesseren. Daaronder mik ik op een functie als hoofdcoach", besluit Wilmssen.