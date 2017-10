Trekt succes Beerschot Wilrijk problemen aan? "Ik hoop dat er geen tafelspringer komt die naar de Champions League wil"

"Het geheim van Beerschot-Wilrijk is in de eerste plaats een goede ploeg, maar ook een realistisch beleid", aldus voormalig persverantwoordelijke Frank Van Laeken op Radio 1.

"Dat is toch iets dat ons, als ik dat mag zeggen als supporter, in het verleden vaak ontbrak", beseft hij. "Er wordt nu heel realistisch omgegaan met de beschikbare middelen. En elk jaar, als we stijgen, wordt de ploeg een beetje versterkt."

Want nu is Beerschot Wilrijk, in tegenstelling tot de voorbije seizoenen, niet meer de financieel sterkste in de reeks. "Bij mijn weten zit er niet speciaal veel geld in de club. In 1B heeft Beerschot het 6e of 7e budget van 8 clubs."

"Het is dus zeker niet zo dat er exuberant veel middelen tegenaan gesmeten worden waardoor de concurrentie financieel wordt weggeblazen. Integendeel. Cercle Brugge en andere clubs hebben veel meer middelen."

Financiële problemen in het verleden 'op z'n Antwerps'

"Ik denk dat de bestuurders van de club geleerd hebben uit het verleden van Beerschot. Met name dat je de tering naar de nering moet zetten en dat je de inkomsten en uitgaven op zijn minst in balans moet brengen."

"In het verleden was het altijd zo dat men, op z'n Antwerps zou ik bijna durven te zeggen, de inkomsten hoger inschatte dan ze in werkelijkheid waren en de uitgaven lager. Met als gevolg dat er op het einde van het seizoen een deficit was. Dat heeft toch al een paar faillissementen opgeleverd."

Hij hoopt dat de stabiliteit blijft. "Mijn vrees, als supporter en waarnemer, is dat er morgen iemand gaat opstaan, een tafelspringer, die zegt van: 'Hey, ik zal dat hier overnemen en over twee jaar spelen we Champions League.'"