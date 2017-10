De verjonging van de coaches in de JPL: wie zijn de benjamins van de trainersklas?

door clint vens



Belgische clubs kiezen steeds meer voor jeugdige trainers

Foto: © photonews

Lierse maakte woensdag bekend dat het doorgaat met William Still als hoofdtrainer. Still telt amper 24 lentes en is daarmee de jongste coach ooit in het Belgisch profvoetbal. Steeds meer Belgische clubs lijken te kiezen voor jonge aanstormende trainers. We maakten een top 3.