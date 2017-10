Vrees voor zware blessure bij OHL-middenvelder: "Mijn knie bleef steken"

De vrees voor een zware knieblessure was meteen groot. "Ik denk dat die jongen door te vallen met zijn volledige gewicht op mijn enkel en knie terechtkwam", aldus de middenvelder na de match. "Hij deed het niet express, maar mijn knie bleef steken. We zullen bekijken wat de reactie van mijn knie morgen (zaterdag) is. Maandag zal er misschien een echo of MRI nodig zijn om de ernst van de blessure uit te wijzen."

"Het is gewoon heel jammer dat je zulke wedstrijden moet staken, maar ik kon echt niet verder. Als je niet verder kan, is dat mentaal ook een domper. Het is te hopen dat de onbeschikbaarheid zich beperkt tot een paar dagen of weken en dat ik zo snel mogelijk opnieuw op het veld kan staan", aldus Hubert.

'Eén speler maakt niet altijd het verschil'

OHL kon een kwartier voor tijd toch nog de verlossende 1-2 maken, maar het uur zonder Hubert ging het toch veel moeilijker. "We hebben een kern van 25 spelers. Het maakt niet uit wie er op het veld staat. Eén speler maakt niet altijd het verschil. De jongens hebben soms nog wat matchritme nodig", besluit Hubert.