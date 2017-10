Antwerp-fans blijven proberen, ook voor uitmatch in Brugge: "200 kaarten ongeldig gemaakt"

Er geldt een combiregeling voor de risicomatch en dus zou het in principe niet kunnen dat er kaartjes voor de thuisvakken verkocht worden aan Antwerp-supporters. Maar die hebben zo hun wegen. Honderden van hen sloten zich aan bij Club 1891, het online betalende registratiesysteem voor fans. 200 slaagden erin een kaartje te bemachtigen.

Maar Club was erop voorzien en maakte de kaarten ongeldig. "Van de politie mogen wij maximaal 850 supporters toelaten in het uitvak", aldus Kirsten Willem, de perschef van Club Brugge, in Het Nieuwsblad. "Dit is een risicomatch en dus valt die ook onder de combiregeling."

Ongeldig

De Antwerp-fans zijn daar uiteraard niet mee opgezet en velen zullen toch nog proberen. "Na overleg met Antwerp, de brandweer en met de politiediensten werd bevestigd dat uitsupporters niet tussen thuissupporters mogen zitten. Uiteindelijk hebben we zo'n 200 tickets ongeldig gemaakt. Het geld van die ­tickets wordt teruggestort aan de kopers ervan."