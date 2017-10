FIFA registreert nu al miljoenen aanvragen voor WK-tickets, zoveel bedraagt de prijs voor een kaartje

Net geen 3,5 miljoen aanvragen voor WK-tickets zijn ingediend in de eerste verkoopperiode tussen 14 september en 12 oktober. Dat laat de Wereldvoetbalbond FIFA weten. Zowat 70 procent van de aanvragen kwam vanuit Rusland zelf, waar het WK 2018 zal plaatsvinden.

Vooral voor de finale op 15 juli loopt het storm met 300.000 aanvragen. De openingsmatch op 14 juni willen inmiddels al 150.000 mensen bijwonen. Opvallend: de VS en China staan in de top 10 wat betreft aantal aanvragen. Niet om hun eigen land aan te moedigen, want beide nationale elftallen konden zich niet kwalificeren.

FIFA meldt dat de kaartjes zullen worden toegewezen via een willekeurige loting. Op 16 november, de start van deel twee van de verkoopfase, zullen de gelukkigen van periode 1 een bericht krijgen. Tickets kosten tussen 90 en 920 euro.