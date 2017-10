Film Luk Wyns scoort, maar één klein detail hadden de Antwerp-supporters liefst anders gezien

door Maarten Cattaert



De film van Luk Wyns wordt vertoond in zaal 13, hetgeen enkele reacties uitlokte

Foto: Twitter Antwerp FC

Luk Wyns scoort momenteel in de bioscoopzalen met zijn film Take us Home, een prent over hoe de Great Old zich na net geen 13 jaar weer naar de hoogste voetbalklasse knokte. Eén klein 'detail' ligt wel wat gevoelig voor enkele Antwerp-supporters...