Vanhaezebrouck meent dat hij duo kan laten samenspelen, Weiler kon het niet

In het verleden draaide het niet als die twee samen op het veld stonden. Maar Vanhaezebrouck is ervan overtuigd dat hij het wel kan. "Ik wou bij Gent Trebel als vervanger voor Kums, maar ze kunnen zeker samenspelen", aldus Vanhaezebrouck. "Maar we krijgen zoveel matchen voor de kiezen, dat we binnenkort heel onze kern gaan moeten gebruiken."

Kums kende echter zelf een dip. "Hij is niet anders dan andere voetballers hoor. Als je een tijdje minder wedstrijden speelde, duurt het even voor je het ritme weer te pakken hebt. Maar het komt wel goed."

Kums was anderhalf jaar weg onder de hoede van Vanhaezebrouck. Is hij een andere speler geworden? "Ja, de laatste keer sprak hij nog geen Italiaans, nu wel", grapte Hein. "Hij zoekt nog naar het juiste gevoel, maar dat komt wel."