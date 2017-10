Vanhaezebrouck triomfantelijk: "Niet verbaasd, wel verrast dat ze dit nu al konden"

Eén helft lang speelde Anderlecht voetbal zoals we het de voorbije jaren maar weinig zagen. Perfect inspelend op de verdediging die voor hen stond. "We hebben veel goeie dingen gezien na amper twee trainingen", glimlachte Hein. "We hebben de eerste helft perfect geanticipeerd op de tactiek van Mechelen. En we hebben een paar heel mooie doelpunten gezien."

De tweede helft was van veel mindere makelij. Maar goed, alles kan nog niet in één week als een geoliede machine lopen. "Bij de rust zag ik dat mijn spelers zelfs nog nerveus waren. We hebben ze wat moeten kalmeren. Maar we hebben kansen gehad op de 1-5."

Als we de 1-5 hadden gemaakt, konden jullie nog een goeie tweede helft gezien hebben

"Als we die maken, hadden we nog een goeie tweede helft kunnen spelen, want dan had KV wel een klap gekregen. We konden de bal niet meer bijhouden. Kums en Trebel bleven wel ballen recupereren, maar we verloren het leer daarna te snel."

Maar het was duidelijk: de hand van Hein was zichtbaar. "Ik denk dat we geprobeerd hebben de match te domineren. Chapeau voor mijn spelers dat ze dit nu al konden. Ik ben niet echt verbaasd, want er zit enorm veel kwaliteit in de groep. Wel verrast, want de tijd om dit voor te bereiden was heel kort."