Toch een klein steekje naar Weiler: "Ze gaan meer met de bal mogen lopen, dan zonder"

Vanhaezebrouck wil de fans weer verzoenen met de club en stak daar persoonlijk al heel wat energie in. Vanavond weet hij dat er met argusogen vanuit heel het land naar hem gekeken zal worden. "Maar dat is niet nieuw. Bij Gent was dat ook al zo. Maar goed, ik hoop dat ze meer naar ons voetbal kijken dan naar mij", zei hij.

Want Mechelen is voor Anderlecht altijd een gevaarlijke verplaatsing. "Ik heb er nog maar één keer kunnen winnen. Al had dat wel twee keer moeten zijn. Maar met Gent konden we er de kansen niet afmaken."

Minder achter de bal lopen

"Als we ginder winnen, zal het niet mijn verdienste zijn, maar die van de spelers. Ik ben hier nog maar vijf dagen aan het werk. Ik wil ze wel graag aan het werk zien. We willen de bal opeisen. Voor de spelers zal dat plezanter zijn dan wat ze tot nu toe moesten doen. Ze zullen iets minder achter de bal moeten lopen, minder verdedigen en in een minder strikte organisatie spelen", deelde hij toch een klein steekje naar Weiler uit.