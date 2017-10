Losada over de periodetitel: "Onze concurrenten móéten die pakken, wij niet"

Maar daar zijn ze in het Antwerpse niet mee bezig. "Wij kijken niet verder dan de wedstrijd tegen Westerlo. Het zijn onze concurrenten die die eerste periodetitel eigenlijk móéten pakken, niet wij. We doen het match per match, zo is het al heel het seizoen."

Het succes is dan ook onverwacht. "Niemand had verwacht dat het zo goed zou gaan, na tien speeldagen staan we nog steeds op kop."

De nederlaag tegen Cercle werd dan ook snel doorgespoeld. "De trainingsweek maakten we op dezelfde manier als de andere weken door. We mogen niet vergeten dat we de enige ploeg waren met maar twee dagen tussen die drie wedstrijden."

"Westerlo? Dat wordt een spannende wedstrijd, zoals elke wedstrijd in 1B. Zelfs de matchen die we met drie of vier doelpunten verschil wonnen, waren felbevochten."