Na bijna 50 jaar stapt Hugo Broos uit de voetbalwereld: het succesverhaal van een Belgisch boegbeeld

Broos was al bekend als topspeler voor Anderlecht (1970-83) en Club Brugge (1983-88), maar is tegenwoordig vooral bekend als trainer. In die rol behaalde hij ook heel wat successen, vooral met de voorgenoemde clubs.

Geboren kampioen

In België werd Broos drie keer kampioen: twee keer met Club Brugge (1992 en 1996) - hij won er trouwens ook twee keer de beker (1995 en 1996) - en met Anderlecht (2004), waar hij onder meer Vincent Kompany lanceerde. Ook bij Genk ging hij voor een landstitel, maar daar lukte het nooit.

Daarnaast kreeg de trainer ook tot vier keer toe de prestigieuze prijs van Trainer van het Jaar (1992, 1996, 2004, 2007).

Bondscoach met succes

Na een heleboel buitenlandse avonturen werd Broos in 2016 voor het eerst bondscoach. Hij kon Kameroen eerder dit jaar zelfs geheel onverwacht naar de eindwinst leiden op de Africa Cup. Zo is hij één van de enige Belgische trainers die een internationaal toernooi kon winnen.

En donderdag werd zijn boek 'Altijd weer winnen' voorgesteld, waar hij tot in de details vertelt over deze hoogtepunten in zijn lange carrière en meer. De titel is alvast niet gestolen.