Round-up: Moeskroen zorgt voor fikse revival, fans kirren van plezier: "Maar we missen nog maturiteit"

Bij Moeskroen loopt het in ieder geval lekker. Wie had durven voorspellen dat de Henegouwers momenteel met 17 op 27 op plek drie in de stand zouden staan? Die was vermoedelijk voor gek achtergelaten of geïnterneerd.

Maar Les Hurlus doen het met goed voetbal en staan terecht op de plaats waar ze staan. Twee goede spitsen die elkaar blindelings vinden, veel talent op het middenveld en een ervaren doelman die geregeld uitpakt met puntenwinnende saves: daar kan je al een eind mee raken.

"Alles bij elkaar blijven we ook wel gewoon een jonge ploeg. We hebben een erg goed debuut van het seizoen gemaakt, maar we moeten erg geconcentreerd blijven en professioneel blijven. We spelen goed voetbal, maar moeten lessen trekken uit wat verkeerd gaat", aldus een speler.

Fabrice Olinga zag het ook: "Het is mijn derde jaar bij Moeskroen en de mindset is toch wel anders geworden. Twee jaar geleden zouden we nog blij zijn met een gelijkspel tegen een team als Mechelen, nu ligt dat anders. We hebben er zin in, brengen goed voetbal en willen ons tonen. Ook het publiek gaat daarin mee."

De fans? Die zijn inderdaad talrijker dan ooit tevoren. Tegen KV Mechelen zat er zelfs al volk in de tribune naast de pers. Dat was de laatste jaren steevast heel erg anders. Moeskroen zit op een hausse en doet het erg goed, de fans kirren van plezier.

Net als de dansende Mircea Rednic, die helemaal in de harten van het publiek zit. "We laten vaak mooie dingen zien, maar we missen nog wat maturiteit om sommige wedstrijden tot een goed einde te brengen. Daar moeten we nog aan werken."