KV Mechelen ziet het vanavond goedkomen: "We geloven heel hard dat we punten kunnen pakken tegen Anderlecht"

Met 8 op 27 is het zelfs ondermaats te noemen. "Maar dit KVM moet wel in staat zijn om punten te pakken tegen Anderlecht en om in de volgende wedstrijden verdere stappen te zetten", aldus voorzitter Johan Timmermans bij Sporza. "Ook coach Yannick Ferrera gelooft er heel hard in. Hij is er volledig van overtuigd dat we tegen Anderlecht een heel behoorlijk resultaat kunnen neerzetten. Ik denk dat we het beste mogen hopen."

Beste maanden

KV Mechelen moest afrekenen met een goedgevulde ziekenboeg en dat is volgens de preses één van de redenen dat het nog niet klikte. "We hebben niet de weelde van andere grote clubs om heel veel bepalende spelers te kunnen missen. Ik weet dat KV Mechelen altijd een moeilijk competitiebegin heeft. Maar ik weet anderzijds ook dat november en december dikwijls onze beste maanden zijn."

En zo is het grote doel, play-off 1, toch weer heel ver weg. "We hebben nog nooit mogen proeven van die jampot en dat zouden we toch heel graag doen. KV Mechelen is ambitieus, maar het zou van een grote arrogantie getuigen om te zeggen dat dit KVM Play-off I zal halen."