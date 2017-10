Leko komt met update omtrent Poulain en Clasie

Zo moest men in Jan Breydel seizoensrevelatie Dennis al een paar wedstrijden missen, maar die keerde nog voor de interlandbreak alweer terug en is volledig fit. Voor twee andere jongens is dat niet het geval.

Poulain sukkelt al van het begin van het seizoen van de ene blessure in de andere en dat lijkt niet snel te veranderen. "Benoit Poulain is buiten strijd", bevestigde Leko op zijn wekelijkse persconferentie.

Ook Clasie out

Ook voor Jordy Clasie ging het nog niet van een leien dakje sinds zijn transfer naar Brugge. De Nederlander, die gehuurd wordt van Southampton, kwam aan met een fysieke achterstand en raakte intussen geblesseerd.

Hij is er ook zeker niet bij. "Jordy heeft geen ernstige blessure, maar we willen geen risico nemen", luidde het.