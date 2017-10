Raman onthult de twee Belgische clubs die hem deze zomer wilden halen

Bij La Capitale onthult Raman wie hem nog wou. "Ik wou België verlaten, iedereen kent me hier. Zulte Waregem en Lokeren wilden me ook, maar als ik daar had getekend, werd ik weer elke match uitgefloten door de fans van de tegenstander", meent hij.

Hij heeft ook al heel wat watertjes doorzwommen. Hij had dan ook nog redenen om niet in België te blijven. "Het zou dan ook al mijn zesde club in België geweest zijn. Als het daar niet gelukt was, zou ik waarschijnlijk naar 1B moeten gaan zijn."