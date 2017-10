Antwerp-verdediger nu al zeker: "Ik wil hier blijven" en "In Brazilië liepen we 8 kilometer, hier..."

De centrale verdediger die bij Antwerp op links speelt, is immers op korte tijd van ons land gaan houden. “Mijn manager kende Luciano D'Onofrio. Die bekeek wat beelden van me en ik viel blijkbaar in de smaak. Ik word slechts uitgeleend door Londrina, met optie, dus niets is zeker. Maar ik hou nu al van jullie land en het voetbal, dus ik wil hier blijven", klinkt het in GvA.

Het was aanpassen aan de Belgische speelstijl. "Zeker nu mijn echtgenote is overgekomen. Ik wil niet terug naar Brazilië. Nog niet. Ik wil me hier bewijzen. Het loopt inderdaad al goed, maar het begin was toch best lastig, want ik speelde aanvankelijk niet."

Lopen

"Het was toen ook vooral veel lopen, terwijl voetballers in Brazilië voetballen. Niets is hier makkelijk, elke match is pittig en intens. Hier lopen we elf kilometer per match, in Brazilië acht.”