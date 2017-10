Gent-spelers merkten het verschil al: "Yves is kalmer op training, er wordt wat afgelachen"

"Hoe de week was? Fantastisch, we zijn heel goed voorbereid voor de wedstrijd van morgen", aldus de kapitein. Veel verschillen merkt hij naar eigen zeggen niet. "Het is bijna hetzelfde, maar uiteraard legt elke coach zijn eigen accenten."

We blijven groeien -Nana Asare

Bij Vanderhaeghe ligt de focus ook op spelplezier én hij zit minder achter de spelers hun veren. "Hij is kalm, dat valt op. Hij maakt grapjes en er wordt heel wat afgelachen op training. Hij geeft ons vertrouwen."

"Maar de training is altijd wel fun geweest, ook vroeger. Al trainen we nu meer met de bal." Hij hoopt dat de kentering er morgen komt. "We moeten gewoon ons best doen en de drie punten mee naar huis nemen. We zijn professionals en doen onze job. We blijven groeien."