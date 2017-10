Goed nieuws voor Bölöni, die nu luxeproblemen heeft

De volledige wedstrijdkern is fit, op Ofushene na. Tegen Zulte Waregem heeft Bölöni dus luxeproblemen, want ook Obbi Oulare is weer beschikbaar. Volgens Het Nieuwsblad staat de boomlange spits ook op zijn scherpst sinds zijn komst naar de Great Old.

Antwerp ontvangt zodag dus Essevee en kan voortbouwen op zijn schitterend seizoensbegin. De jongens van de Bosuil verzamelden reeds 15 punten en staan daarmee nog steeds zesde in het klassement.