Bizar! Bolivia riep speler op... die niet eens over Boliviaans paspoort beschikt

De 24-jarige rechtsachter Ruben Aguilar komt momenteel uit voor het Franse Montpellier. Hij kreeg naar aanleiding van de interlandperiode een oproep van de Boliviaanse voetbalbond om aan te sluiten bij de nationale ploeg. Niet abnormaal, ware het niet dat de verdediger geen enkele link heeft met het land.

Aguilar heeft een Franse moeder en een Spaanse vader. De speler is geboren in Grenoble en speelt al heel zijn leven in Frankrijk. "Jammer genoeg wordt er naast zijn naam soms zowel de Franse als Boliviaanse vlag genoteerd. We zijn nu tot de conclusie gekomen dat er geen link is met Bolivia", aldus bondscoach Soria over het misverstand.