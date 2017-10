Big in Japan en big in Belgium: Morioka en Kubo doen wat hun Japanse voorgangers niet lukte

door clint vens



Ryota Morioka en Yuya Kubo zijn de eerste Japanners in België die straffe statistieken kunnen voorleggen

Japanse spelers in onze hoogste klasse betaald voetbal, het is tot nu toe geen succes gebleken. Tot de komst van Ryota Morioka en Yuya Kubo. Zij doen waar hun Japanse voorgangers niet in slaagden: excelleren in goals en assists.