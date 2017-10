Thorgan neemt wat hij krijgt, maar "dit is volgens mij mijn beste positie"

Voor zijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels heeft Thorgan Hazard het vrij goed gedaan. Hij kon zijn sterke prestatie zelfs onderstrepen met een doelpunt. Later in de match zakte hij echter iets meer achteruit zodat Meunier zich meer kon uitleven, maar toen viel hij een pak minder op.

Hoewel hij toegeeft dat hij vorig seizoen al in dit systeem speelde, is het toch nog onwennig. "De positie waar ik me het beste voel, is die waar ik dinsdag gespeeld heb. Bij de voorste drie dus", legde hij uit na de overwinning tegen Cyprus (4-0).

Het is helemaal niet ondenkbaar dat Thorgan een kans kan maken voor de Wereldbeker. Hij is zeer compatibel met Eden en lijkt momenteel de beste doublure voor Dries Mertens.

Het kleine broertje wil echter niet van stapel lopen. "Ik weet dat er veel concurrentie is voor de aanvallende posities, maar ik neem wat ik kan krijgen en dan probeer ik mijn uiterste best te doen."

Van een positie op de flank loopt Thorgan niet echt warm. "Ik kan er spelen maar Thomas (Meunier) doet daar zijn ding en aan de andere kant heb je Yannick (Carrasco). Iedereen zal moeten voor zijn plaats. Ik zal proberen tonen wat ik kan."