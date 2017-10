Amai! PSG legt Anderlecht-supporters wel héél strenge regels op

"Voor deze verplaatsing geldt een verplicht bus-combiregeling met een maximaal aantal van 20 bussen. De supportersclubs zullen hierdoor moeten samenwerken. De verplaatsing kan pas gemaakt worden als er per bus minstens 47 supporters meerijden", aldus een bericht aan de supporters van paarswit.

"De bussen worden op dinsdag 31 oktober om 14u op de parking van de autosnelweg in Rekkem (bij Moeskroen, nvdr.) verwacht, waar de vouchers omgeruild zullen worden in tickets. Vervolgens zullen alle bussen in colonne en onder politiebegeleiding, naar het stadion in Parijs worden geëscorteerd. Er is geen stop voorzien tussen de parking in Rekkem en het stadion van Paris Saint-Germain."

Geen stop in Frankrijk

Serieus probleem dus, moest de wc op de bus het niet doen. "Na afloop van de wedstrijd, zullen jullie 20 à 30 minuten in het stadion moeten wachten vooraleer jullie terug naar de bussen kunnen. Eenmaal jullie terug op de bus zijn, worden jullie opnieuw onder politiebegeleiding naar de parking in Rekkem geëscorteerd."