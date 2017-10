Al 15 jaar een begrip in voetballand, wat gebeurde er allemaal sinds Voetbalkrant.com bestaat?

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Waren we slechts twee keer actief op een groot toernooi met de Rode Duivels. Maar dat ligt dus niet aan ons, want er waren wel zeven kansen. We gaan wel voor de derde keer op rij naar een groot toernooi.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Werd in Griekenland de Rehacles gedanst na winst op het EK, kon Spanje zijn Europese titel al eens prolongeren en waren de Duitsers er altijd dicht bij of boenk op.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Miste Anderlecht al meer dan 50 strafschoppen. De voorbije vijf seizoenen alleen al werden er 33 gefnuikt, het totaal aantal op 12 jaar ligt nog een stukje hoger. En JF Gillet pakte er meer dan 20 in zijn carrière.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Werd Club Brugge drie keer kampioen. Jawel, in het jaar 2005 schreef blauw-zwart zijn laatste titel bij op het palmares, ook in 2003 pakten ze de oppergaai. En sinds 2016 mochten de smadelijke grapjes de vuilbak in.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Werden ook Racing Genk, AA Gent, Anderlecht en Standard minstens een keer kampioen. De G5 deed zijn naam alle eer aan, een kleine kampioen was er niet.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Werden Davy De fauw, Hans Vanaken, Laurent Depoitre, Sofiane Hanni en Leander Dendoncker speler van het jaar bij ons en wonnen onder anderen Vincent Kompany, Timmy Simons, Mbark Boussafa en Thorgan Hazard de Gouden Schoen.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Won Lokeren liefst twee keer de Beker van België, maar waren ook onder meer La Louvière, Zulte Waregem en Germinal Beerschot succesvol.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Werd onze Genk-watcher Robby Morren vijftien jaar ouder. Hij viert elke dag zijn verjaardag op de geboortedatum van Voetbalkrant. Uniek toch wel.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Werd er gebouwd in het Regenboogstadion, Achter de Kazerne, Daknam, De Ghelamco Arena, … en nog niet in Brugge, Anderlecht of op de Heizelsite.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Ging Beerschot failliet, werd Beerschot-Wilrijk al vier keer kampioen en degradeerde Antwerp naar tweede klasse. En ging Antwerp ook opnieuw naar eerste klasse ...

Sinds Voetbalkrant bestaat ...

Scoorde ene Cristiano Ronaldo al meer dan 600 doelpunten. Zijn eerste goal maakte hij op 7 oktober 2002, dezelfde dag waarop Voetbalkrant.com het levenslicht zag. Niemand die toen wist hoeveel geschiedenis hij zou schrijven.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Speelde Tessa Wullaert bij Harelbeke, DVC Zuid-West-Vlaanderen, Zulte Waregem, Anderlecht, Standard en Wolfsburg, werd ze international en won ze de Gouden Schoen voor vrouwen.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Ontvielen ons Gregory Mertens, Tim Nicot, François Sterchele, Junior Malanda, Rik De Saedeleer, Rik Coppens en nog vele anderen topvoetballers. We denken ook aan hen nog steeds.

Sinds Voetbalkrant bestaat …

Schreven we al meer dan een kwart miljoen berichten om u elke dag opnieuw te informeren van wat reilt en zeilt in het voetbalwereldje. Meer dan 800 miljoen keer werd een bericht op onze site gelezen. Ook de komende 15 jaar zullen we u blijven entertainen en informeren.

Sinds Voetbalkrant bestaat ...

Werd onze site al meermaals van een fikse update voorzien om jullie leescomfort zo hoog mogelijk te houden. Ook qua lay-out wijzigde er doorheen de jaren flink wat.