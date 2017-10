Voormalige wereldster Real Madrid en AC Milan verlengt niet en lost niks over toekomstplannen

door clint vens



Wereldster Ricardo Kaka gaat zijn aflopende contract bij Orlando City niet verlengen en blijft vaag over toekomstplannen

Foto: © photonews

1 november 2006, dat was de datum dat Ricardo Kaka zijn ploeg AC Milan stuwde naar een 4-1 zege tegen Anderlecht in de Champions League. Die dag was de Braziliaanse spelmaker heer en meester in San Siro. Nu 11 jaar later, zou de voetballegende zijn schoenen wel eens aan de haak kunnen hangen.