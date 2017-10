Tweevoudig Rode Duivel moet niet onderdoen voor Lukaku junior: 'boete, rijverbod en Porsche verbeurd verklaard'

Onlangs kon u lezen op Voetbalkrant.com hoe Jordan Lukaku berispt werd na zijn snelheidsovertreding (dat leest u HIER). Nu is het de beurt aan een andere snelheidsduivel. El Ghanassy verdedigt tegenwoordig de kleuren van het Franse Nances. Het was echter vorig seizoen toen hij nog onderdeel uitmaakte van het 'weireldploegje' van Marc Coucke dat de bewuste feiten zich plaatsvonden. De Marrokaanse Belg zoefde aan 105 kilometer per uur door de bebouwde kom in de Stuiverstraat terwijl hij eigenlijk nog een rijverbod had op dat moment.

Stevige straf

De tweevoudig Rode Duivel is niet aan zijn proefstuk toe en heeft een lange historie van veroordelingen op zijn kerfstok staan. De Brugse politierechter veroordeelde hem dan ook voor een boete van 6600 euro, een rijverbod van 9 maanden, het opnieuw afleggen van al zijn proeven in verband met zijn rijbewijs en het verbeurd verklaren van zijn Porsche. Dat kan tellen als signaal.