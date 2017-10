Van Hein naar Yves: "Hoe je het verschil zal merken? Hopelijk aan het resultaat"

"Waaraan je het verschil zal zien? Aan het resultaat misschien", antwoordde Vanderhaeghe met een kwinkslag. "Dat hoop ik toch, dat we het daaraan zullen zien."

Want qua voetbalfilosofie leunt Vanderhaeghe dicht aan bij Vanhaezebrouck. Bovendien had hij gisteren maar alle internationals terug. "Het was natuurlijk vroeg dag, het was moeilijk om tactisch veel aan te passen. Toch heb ik enkele andere accenten proberen leggen."