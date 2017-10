Ajax maakt indruk, Dries Mertens loopt vijf punten uit met onnavolgbaar Napoli!

In Italië won Lazio bijvoorbeeld enigszins verrassend de topper van Juventus. In Turijn werd het 1-2, met dank aan Ciro Immobile.

Hét was het moment dus voor Napoli om verder uit te lopen in de stand. En Dries Mertens en co zouden niet teleurstellen tegen AS Roma. Een snel doelpunt van Insigne was voldoende om nu vijf punten uit te lopen op Juventus (en Lazio). Internazionale kan morgen alleen tweede worden.

De Eredivisie leverde ook enkele interessante wedstrijden op. Ajax was heer en meester tegen Sparta Rotterdam, waar onder andere de Belg Sanusi voor een owngoal zorgde. Roda JC won met Vansteenkiste het staartduel van het NAC van Stijn Vreven.

Feyenoord kwam later op de avond niet verder dan 0-0 tegen PEC Zwolle, terwijl Dessers eens een keertje niet scoorde voor Utrecht - maar wél won van Heerenveen.

