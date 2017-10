Meunier onthult: "Anderlecht wou speler PSG, maar..."

Bij PSG speelt Presnel Kimpembe, een 22-jarige Frans-Congolese verdediger. Die heeft de belangstelling opgewekt van verschillende ploegen, maar PSG weigerde telkens hem te laten gaan. Ook Anderlecht had interesse. "Hij moet de opvolger van Thiago Silva worden", weet Meunier.

Kimpembe speelde dit seizoen al zes Ligue 1-matchen en als Anderlecht nog eens wil aankloppen bij PSG houden ze best hiermee rekening: "Wat onze spelers van Anderlecht denken? In hun ogen is het een kleine ploeg", zegt Meunier bij L'Avenir.