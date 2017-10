Batshuayi mag er blijkbaar niet vanuit gaan dat hij gaat spelen, serieuze waarschuwing: "Ik kan ook Eden in de spits zetten"

Batshuayi heeft dit seizoen wel al redelijk belangrijke doelpunten gemaakt, net als vorig seizoen. "Maar als je hem vergelijk met vorig seizoen heeft hij heel wat progressie gemaakt", begon Conte nog met lof. "Dit seizoen krijgt hij veel kans, in de Champions League en in de Premier League. Hij mag starten of invallen..."

"Vorig seizoen had hij weinig kansen, maar dit seizoen speelt hij veel en het belangrijkste is dat hij blijft progressie maken, want ik kan ook Eden Hazard in de spits zetten. Vorig seizoen deden we dat twee wedstrijden. Als ik een wedstrijd zie waar dit de oplossing voor is, zal ik dat weer doen. Maar Michy verdient de kans om zich te tonen", besloot Conte.