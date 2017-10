Raman voelde zich goed in Luik maar aasde hierom toch op een vertrek

Raman zou niet in de bovenste schuif gelegen hebben bij Standard-trainer Sa Pinto. In La Capitale vertelt hij het volgende: "Mijn eerste zes maanden bij Standard waren erg fijn, maar zodra de nieuwe trainer kwam, veranderde alles. Ik vertelde meteen aan mijn makelaar dat ik niet hetzelfde gevoel had als bij Jankovic".

De aanvaller vindt zijn voetbalplezier nu helemaal terug in de Duitse tweede klasse. Tegen Duisburg maakte hij onlangs zijn eerste doelpunt voor Düsseldorf. "Deze ploeg zou in België zeker top drie spelen. Het is de beste keuze die ik kon maken. Ik voel me hier goed", besluit Raman. De club voert momenteel de rangschikking aan.