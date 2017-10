Cercle Brugge en Roeselare schieten allebei weinig op in strijd om periodetitel

Cornet zette de bezoekers uit Roeselare na een halfuur op voorsprong met zijn eerste van het seizoen. Na de rust kon Mercier de bordjes wel weer gelijk hangen. Eerst miste hij een strafschop, maar de rebound ging wel voorbij Biebauw.

Zo blijft Cercle derde (19 ptn) en Roeselare vierde (17 ptn). OH Leuven (22 ptn) is na de overwinning van vrijdag de voorlopige leider in 1B, maar Beerschot Wilrijk (21 ptn) moet zondag nog op bezoek bij Westerlo.

Overzicht van speeldag 11 in eerste klasse B: