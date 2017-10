"Musonda moet zich meer focussen op het veld en minder op sociale media"

Op de persconferentie naar aanloop van de wedstrijd tegen Crystal Palace wenste Conte voor het eerst te reageren op Musonda's uitspattingen. "Ik heb met Charly gesproken en hij begrijpt dat hij een vergissing heeft begaan. Hij moet meer gefocust zijn op het veld en minder op sociale media", aldus de Italiaanse coach van Chelsea.

Tot een sanctie kwam het evenwel niet. "Ik geloof dat praten beter helpt, daarom hebben we Musonda niet gestraft. Hij moet gewoon hard blijven werken. Zowel fysiek als tactisch moet hij nog verbeteren." Musonda staat al jaren te boek als een groot talent, maar komt amper aan spelen toe. In de Premier League viel hij nog maar één keer in dit seizoen.

