Maar één iemand écht op niveau in 'The Hate Game': "Hij is de beste van de wereld"

Het duel tussen Simon Mignolet en Romelu Lukaku werd uiteindelijk het duel waarin die andere doelman zou gaan schitteren: David De Gea.

Met flink wat reddingen in de eerste helft kon hij de ruststand op 0-0 houden. Daar waren enkele quasi onmogelijke reddingen bij. De match eindigde dan ook logischerwijze op een brilscore.

Op de sociale media ontplofte het dan ook bij het zien van zoveel geweldige reddingen. Geniet gerust mee van de lof:

Is @D_DeGea de beste keeper ter wereld op dit moment? 😳👇 pic.twitter.com/rM6K09g275 — Play Sports (@playsports) October 14, 2017

Theres a gif already for De Gea's save lmaoo #LIVMUN pic.twitter.com/nBhjpTAuxz — TM™ (@ClassyGunners) October 14, 2017

This ManU team is just David De Gea and ten other masquerades in grey jerseys. 😂😂#LIVMUN — Daddy the Father🇳🇬 (@_shegz_) October 14, 2017