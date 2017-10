OHL legt de druk bij Beerschot Wilrijk: "Eigenlijk onze eigen tegenstander" en "Volgende week ook winnen"

Het niveau van het spel was ondermaats, maar OHL ging in Tubeke toch met de drie punten aan de haal. "Ik ga er niet om morren. Deze matchen moet je winnen, dit zijn drie gouden punten", reageerde David Hubert, die ook wel geblesseerd uitviel. "We gaan die wedstrijd nog analyseren en snel achterwege laten. Het belangrijkste zijn de drie punten."

Druk bij Beerschot Wilrijk

"Onze taak vandaag was de drie punten pakken. We staan voor de eerste keer in deze competitie eerste. De druk ligt bij Beerschot Wilrijk, maar wij kijken gewoon naar onszelf. We moesten vandaag winnen en moeten dat volgende week ook doen", doelt de middenvelder op de topper van volgende zondag tegen de Mannekes.

"We moeten vooral naar onszelf kijken", zegt ook doelman Nick Gillekens. "Dat heeft de coach ook gezegd. Je moet niet beginnen praten over periodetitels of over tegenstanders. Met de kwaliteit die wij hebben, zijn wij eigenlijk onze eigen tegenstander. Wij kunnen enkel onszelf kloppen."

Volgende week moet OHL naar het Kiel voor de levensbelangrijke topper. "Dat is een match waar wij meer kunnen doen. Beerschot probeert ook altijd te voetballen", weet Gillekens. "Dat ligt ons beter. Wij spelen beter wanneer we meer ruimtes krijgen. En dat was tegen Tubeke niet het geval."