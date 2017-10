Antwerp-verdediger bij huisvuil gezet op Standard: "Dat wens ik mijn ergste vijand niet toe"

Dino Arslanagic neemt tegenover Gazet van Antwerpen geen blad voor de mond over zijn afscheid in Luik. "Ik zat op het laatst wel mee in de kleedkamer met de rest van de spelers, maar maakte geen deel uit van de groep."

"Als er een blad werd uitgehangen met spelers die veldtraining hadden en andere spelers die fysiek werk moesten doen, ontbrak mijn naam bij allebei de groepen. Ik was er wel, maar niemand keek naar mij om. Toen voelde ik mij erg eenzaam. Dat wens ik mijn ergste vijand niet toe."

De verdediger stond de afgelopen wedstrijden telkens in de basis voor Royal Antwerp FC en vindt bij de Great Old opnieuw zijn voetbalgeluk terug. "Toch is het jammer dat het op die manier is moeten eindigen bij Standard. Daarvoor had ik vier mooie jaren gekend bij de club met bekerwinst, wedstrijden in de Europa League, ... "