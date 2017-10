Van der Elst pleit voor één bepaalde verandering in het play-offsysteem, en het is geen afschaffing: "Ik zou graag willen zien wat dat geeft"

Van der Elst weet dat het niet de eerste keer is dat de competitieformule in vraag wordt gesteld. “Dat thema is altijd al een beetje op de achtergrond gebleven de voorbije jaren. Het is nu wel voor het eerst dat een belangrijke man van een topclub in België echt kamp kiest", verwijst de analist naar de CEO van Club Brugge Vincent Mannaert.

“Een regeling treffen waar iedereen zich in kan vinden, zal moeilijk zijn. Toch zou ik graag eens zien wat een play-offsysteem zonder gehalveerde punten geeft. Dat zal van in het begin van het seizoen een totaal andere dynamiek brengen. Te vaak zien we nog in het begin van het seizoen ploegen die niet klaar zijn of waar de spelkwaliteit te laag is."

“Die ploegen denken nog al te vaak van “geen paniek, we hebben nog tijd. We moeten toch pas klaar zijn tegen in maart. Zo reduceer je de reguliere competitie toch een beetje tot een minimum… Met een afschaffing van de halvering krijgt deze meer geloofwaardigheid. Het competitiebegin zal er zo totaal anders uitzien.”

Van der Elst verklaart waarom: “De grote en belangrijke ploegen van onze competitie zullen er direct moeten staan. Dat zal de kwaliteit alleen maar ten goede komen, want die is momenteel, op enkele wedstrijden na, zeer pover."

"Laat de ploegen gewoon van speeldag 1 tot 30 voor de drie punten spelen, zonder dat er iets veranderd aan die punten op het einde. Dat zal al heel wat teweegbrengen”, besluit the fox in gesprek met Voetbalkrant.com.