Stuivenberg: "Ik kan niet meer doen dan dit"

"Ik ben heel tevreden over de manier waarop we aan de wedstrijd begonnen, namelijk heel strijdvaardig en met druk vooruit. We creëerden veel mogelijkheden en daar ben ik tevreden over, enkel niet over het missen van de kansen", aldus Stuivenberg.

Op slag van rust incasseerde Genk de 0-1 op zowat de enige poging van Moeskroen. "Dat was zuur, maar toch zag ik ook in de tweede helft een strijdvaardig Genk. We kregen al snel via Pozuelo een grote kans op de 1-1. We verdienden meer, we hebben al te veel gelijke spelen behaald en dat is teleurstellend."