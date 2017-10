Dendoncker, onder Vanhaezebrouck vaste verdediger? "Hij is een cadeau voor elke trainer"

door Johan Walckiers vanuit Mechelen

door

Hein Vanhaezebrouck lijkt Leander Dendoncker nodig te hebben in zijn verdediging

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn succesrecept met de 3-4-2-1 ingevoerd bij Anderlecht. We weten niet of dat nu goed of slecht nieuws is voor Leander Dendoncker. Want we vermoeden dat Vanhaezebrouck hem echt nodig gaat hebben achteraan, terwijl hij toch liever op het middenveld speelt.