Uitblinker Onyekuru heeft slecht nieuws voor Anderlecht: "Ja, het is waar"

Onyekuru wordt sinds deze week gelinkt aan een terugkeer naar Everton in januari. De Nigeriaan deed het goed bij Anderlecht en Everton kan wel wat scorend vermogen gebruiken. Hij was trouwens al in Engeland en had een onderhoud met het bestuur en technische staf van de club.

"Ah, dat weten jullie...", reageerde Onyekuru. "Ja, het is waar en ik verwacht ook iets. Dat is alles wat ik erover kan zeggen op dit moment."

Alhoewel, hij wou er toch wat dieper op ingaan. En Hein Vanhaezebrouck zal het niet graag horen. "Ik hoop ginder te kunnen spelen in januari. Everton is blij met mijn seizoensbegin. Maar we zijn nog geen januari en al mijn concentratie ligt bij Anderlecht."