Deze speler ondergaat metamorfose onder Dury: "Ik sta heel dicht bij die jongen"

"Er waren deze zomer nog andere clubs geïnteresseerd, maar mijn keuze voor Zulte Waregem was vooral op het sportieve gebaseerd", vertelt de 19-jarige Ivoriaanse middenvelder aan Het Nieuwsblad. Die keuze heb ik me nog niet beklaagd, deze ploeg past gewoon bij mijn speelstijl."

De hand van Francky Dury is duidelijk te merken in Doumbia's ontbolstering. "De trainer spreekt veel met zijn spelers en geeft vertrouwen aan de jonge gasten. Het is een formidabele coach", is Doumbia vol lof over zijn oefenmeester.

Francky Dury is ook tevreden met de inzet van de speler. "Hij heeft natuurlijk nog een weg af te leggen, maar hij pikt veel op. Ik kan perfect met hem zaken tot in de diepte analyseren. Ik sta heel dicht bij die jongen." Essevee wil de middenvelder graag nog één jaar langer aan zich binden, maar tot een deal met Anderlecht kwam het nog niet.