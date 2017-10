🎥 Twee Rode Duivels bedolven onder lofzangen: "Hij is een demoon" en "Hij kan mijn verdwenen zelfvertrouwen of Maddie McCann vinden met een cross'

Thomas Meunier scoorde op bezoek bij Dijon opnieuw twee keer voor PSG. Drie goals bij de Franse club, vier bij de Rode Duivels dit seizoen: dat zijn cijfers waarmee je naar huis kan komen.

En de fans hadden het dan ook begrepen: "Is hij een spits? Wat doet hij het goed zeg!" Het was slechts een van de vele commentaren.

Meunier is underrated. — ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ฌ (@PSGIsLife) October 14, 2017

Thomas Meunier is a demon, how does this guy get so many goals from RB? Insane — tag (@mxdric) October 14, 2017

Meunier is going to have a 20 goal season playing RB FFS — Timeline Trapper (@LeFootSansFekir) October 14, 2017

Meunier is slowly turning into the best RB in the world. Surely the highest scoring defender this season (incl. WC qualifiers) ? — ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ TOMMY (@tommy_ktbffh) October 14, 2017

En dan is er nog ene Kevin De Bruyne, die Manchester City naar nieuwe hoogten weet te katapulteren. De passes en assists die hij strooide tijdens de 7-2 tegen Stoke? Ongezien!

De Bruyne could find Madeleine McCann with a cross — ใ คใ คู‹ (@LeroySZN) October 14, 2017

De bruyne has more assists in one game than most of us in entire career ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ too good — Benjamin Mendy (@benmendy23) October 14, 2017

Manchester City delivers the best 90 minutes of football we’ve seen in the top five leagues this season. De Bruyne simply unplayable. — Rafael Hernández (@RafaelH117) October 14, 2017

De Bruyne could find my missing self-esteem with a cross — Mak (@ManCityArmy1894) October 14, 2017