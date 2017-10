OHL voor het eerst leider in 1B, maar dit had Koen Persoons over de commotie in de slotfase te zeggen

"Het kan dat die bal binnen was", aldus de ex-middenvelder van Lokeren en Mechelen na afloop. "We gingen met twee naar de bal. Het zou kunnen dat de bal over de lijn ging. De beelden zouden dat moeten kunnen bevestigen, maar daar hebben we ook nog geen uitsluitsel over. Dat is misschien het geluk dat we momenteel aan onze zijde hebben."

'Mooi was het niet'

OHL proeft zo voor het eerst dit seizoen van de leiderspositie in 1B. "Mooi was het niet, maar we zijn heel blij dat we hier met drie punten naar huis gaan. Een gelijkspel was een terechte uitslag geweest", aldus een eerlijke Persoons.

De Leuvenaars kunnen zo de uitslagen van de concurrentie afwachten. "Het is altijd plezant als je als eerste speelt en je wedstrijd wint. Dan zet je alle andere ploegen onder druk en is het veel plezanter om naar die wedstrijden te kijken. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Als we zelf de drie punten pakken, is elk ander puntenverlies mooi meegenomen", besluit Persoons.