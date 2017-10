🎥 De gebroeders Hazard doen het uitstekend, nu laat ook Kylian van zich spreken

Na 76 minuten viel Kylian Hazard in bij de U23-ploeg van Chelsea gisterenavond. Enkele seconden later wist de jongste van de drie voetbalbroers het net al te vinden. Chelsea verloor wel kansloos met 1-3 van Swansea City.

De 22-jarige aanvallende middenvelder verhuisde in de zomer van het Hongaarse Ujpest naar Chelsea. De Belg speelde nog geen minuut, tot hij gisteren een kwartier voor tijd zijn debuut maakte. Met een goal dus, die ontstond na geharrewar voor doel.

Second Chelsea change of the evening and it's a first appearance in blue for Kylian Hazard. He replaces Josh Grant on 76 minutes. #CFCDev