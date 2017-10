Fellaini is tegenwoordig onmisbaar, maar... "Ik heb nooit gewild dat Fellaini mijn eerste aankoop werd bij Manchester United"

"Ik heb nooit gewild dat Marouane Fellaini mijn eerste aankoop werd bij Manchester United. Dat is het laatste wat mijn staff ik en wilden", vertelde David Moyes op BBC Radio. Moyes bracht Fellaini in 2013 mee van Everton voor toen een hoog bedrag van 32,4 miljoen euro. Een paniekaankoop, zo blijkt.

Een huidige ploeggenoot kreeg de voorkeur. "Nemanja Matic stond bovenaan onze verlanglijst. Hij deed het toen niet zo goed bij Chelsea en was teruggekeerd naar Benfica. Hij was een kandidaat, aangezien we een defensiever type nodig hadden die vanuit het midden die pass kon geven."

"We grepen echter naast meerdere spelers waar we op hoopten. Fellaini kwam er pas bij op deadline day", zei Moyes nog. Achteraf bekeken zal Mourinho hem eens bedanken voor de overhaaste transfer, want inmiddels is Fellaini quasi onmisbaar geworden op het middenveld van The Mancunians.