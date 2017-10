Nainggolan duidelijk: "Ja, ik rook - maar ik ben lang niet de enige"

Nainggolan trouwde in 2011 al met Claudia, maar heeft nu de huwelijksgeloften vernieuwd. En zo kon de vrouw van Nainggolan ook eens in het wit trouwen.

Het koppel heeft twee kindjes en voelt zich zielsgelukkig. Ook over de privésituatie van Nainggolan werd in het verleden al negatief geschreven.

In Diva e Donna gaf Nainggolan nog een kleine update over zijn situatie bij de Rode Duivels: "Het is altijd wel iets. De ene keer dat ik rook, de andere keer dat ik drink of dat ik te laat ben bij een bespreking."

"Roken? Ik ben lang niet de enige. Ach, er is altijd wel een reden om me niet op te roepen. We zien wel", aldus nog de middenvelder van AS Roma.