Tubeke-spelers voelen zich bestolen, OHL-doelman Nick Gillekens reageert na controversiële fase

"Dit was geen 100%, maar wel een 200% doelpunt", was er achteraf te horen in het kamp van Tubeke. Doelman Nick Gillekens reageerde ook op de fase. "Of het doelpunt was? Nee, hé, want de lijnrechter vlagde niet", aldus de doelman. "Ik kon het moeilijk zien omdat ik op die fase nog gedraaid stond. Toen ik mij omdraaide, was de bal al weg."

"Misschien hebben andere spelers het wel gezien. Maar als de scheids niet fluit, is het geen goal. Daar blijft het bij. We wisten op voorhand dat het niet makkelijk zou zijn. Tubeke is een ploeg die op karakter en duelkracht speelt. In de eerste helft kenden we geen problemen, maar in de tweede helft kropen we naar achter en kwam de tegengoal er snel. We maakten het onszelf moeilijk."

"Het moet niet altijd mooi zijn om te winnen"

Een belangrijke les voor OHL, dat de afgelopen vier wedstrijden winnend afsloot. "Het moet niet altijd mooi zijn om te winnen. We proberen altijd mooi voetbal te brengen. Dat lukt niet altijd omdat de ploegen ons beginnen te kennen. Het is vooral belangrijk dat we op een niet mooie manier leren winnen", klinkt het bij het OHL-sluitstuk.