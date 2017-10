OHL-coach Nigel Pearson heeft zijn start niet gemist en reageert na vierde gewonnen wedstrijd op rij

"Dit was een zeer moeilijke match", zuchtte Pearson na afloop. "We waren zeker niet op ons best. We speelden tegen een ploeg die veel beter was dan hun resultaten doen vermoeden. Ze zullen erg teleurgesteld zijn, net zoals na hun match tegen Beerschot Wilrijk."

'We kunnen veel beter'

OHL leverde een matige prestatie af. Toch kan het regelmatig rekenen op een klasseflits. Deze keer van Aguemon, die met een vrije trap scoorde. "We kunnen veel beter, maar de drie punten zijn binnen. We hebben duidelijk spelers die het verschil kunnen maken in sleutelwedstrijden. De spelers hebben de wilskracht getoond om opnieuw te winnen."

De Vlaams-Brabanders staan minstens tot en met zondag aan de leiding in 1B. "Het is altijd leuk om daar te staan. De volgende keer dat we spelen (op het veld van Beerschot Wilrijk, red.), kunnen we misschien niet meer eerste zijn. Het belangrijkste is gewoon dat je je eigen wedstrijden wint. Ook al hou je natuurlijk de andere matchen in het oog."