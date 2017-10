Roberto Martinez gaf in een interview met VTM aan Radja Nainggolan niet te selecteren onder druk van de fans en spelers. 'Dat zou helemaal fout zijn voor de ploeg", klonk het bij de Belgische bondscoach.

Nainggolan zou bij Het Laatste Nieuws nog even teruggekomen zijn op de situatie rond de Rode Duivels en het feit dat Martinez hem niet opneemt in de selectie. "De ene keer is het omdat ik rook, de andere keer omdat ik drink. De ene keer omdat ik niet geconcentreerd ben, de andere keer omdat ik te laat kom."

De middenvelder is het duidelijk niet eens met het negatieve imago dat hij opgeplakt krijgt. "Ik ben lang niet de enige die al eens een minuutje te laat kwam, maar ik word daar wel op afgerekend. Er zal altijd wel een extrasportieve reden zijn om mij niet op te roepen", besluit Nainggolan.