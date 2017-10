Morioka over opvallende doelstelling bij aanvang van het seizoen: "Zo ongewoon is dat niet"

Voor het seizoen goed en wel begon zei hij het volgende: "Tien goals en evenveel assists, dat is mijn doel." Ambitieuze woorden die enkele wenkbrauwen deed fronsen in Beveren, maar kijk: de Japanner Ryota Morioka is met vijf goals en zes assists in tien wedstrijden goed op weg om die statistieken te behalen.

"Die uitspraak is eigenlijk niet zo ongewoon. Het is al elk seizoen mijn doel geweest, alleen is het me nog nooit gelukt. Het lijkt me intussen makkelijker haalbaar dan in het begin van het seizoen, al heb ik wel het gevoel dat de tegenstanders me anders aanpakken", verelt de Japanse sensatie in gesprek met Het Nieuwsblad.